МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Франции "рекрутировало" двух кошек для борьбы с нашествием грызунов, сообщает телеканал France Info.

Их назвали Номи и Ноэ в честь "отца бретонской нации" короля Номиноэ. Имена животных — также дань уважения главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану, родившемуся на юге страны.

Грызуны стали проблемой не только для Министерства иностранных дел. В частности, официальный представитель правительства Кристоф Кастанер посетовал, что ему приходится "скрашивать будни" в компании мышей. Ранее представитель Министерства внутренних дел Жаклин Гуро пожаловалась, что ее квартиру, расположенную над кабинетом, заполонили крысы.

Борются с грызунами и в государственных институтах Великобритании — также с помощью кошек. Наиболее успешны в этом деле официальные мышеловы казначейства и Министерства иностранных дел Гладстоун и Палмерстон. Назначение последнего широко освещали в прессе. Дело в том, что руководству МИД пришлось в шутку оправдываться перед парламентариями и доказывать, что кот не шпион. В ведомстве отметили, что животное прошло все необходимые проверки.

А вот кот Ларри, главный мышелов канцелярии премьер-министра Великобритании, справляется с порученным ему делом из рук вон плохо. Вместо того чтобы есть грызунов, он с ними играет.