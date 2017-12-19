Брифинг посла РФ прошел в новом пресс-центре Sputnik Эстония

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik открыло современный мультимединый пресс-центр в Эстонии. Первым спикером новой высокотехнологичной площадки стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонской Республике Александр Петров, который провел брифинг, посвященный российско-эстонским отношениям. В ходе видеомоста Москва-Таллин главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян поприветствовала собравшихся гостей, а также ответила на все интересующие журналистов вопросы.

"Я очень надеюсь, что наш новый пресс-центр в Таллинне станет местом для честного обсуждения любых тем для всех журналистов, работающих в Эстонии. Наши двери открыты", — сказала главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян в своем приветственном обращении.

"Открытие пресс-центра информационного агентства Sputnik в Эстонии нельзя назвать рядовым событием. Увиденное впечатляет. Мы видим современную мультимедийную площадку, которая позволит проводить мероприятия разного уровня", — отметил посол РФ в Эстонии Александр Петров.

© Sputnik Александр Петров и Елена Черышева перерезают ленточку на открытии пресс-центра Sputnik Эстония © Sputnik Александр Петров и Елена Черышева перерезают ленточку на открытии пресс-центра Sputnik Эстония

Во время мероприятия руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева рассказала журналистам о мультимедийных возможностях нового пресс-центра и редакции агентства.

© Sputnik Александр Петров и Елена Черышева на открытии пресс-центра Sputnik Эстония © Sputnik Александр Петров и Елена Черышева на открытии пресс-центра Sputnik Эстония

"В пресс-центре Sputnik Эстония можно не только проводить пресс-конференции. Высокотехнологичное оборудование позволяет создавать радио и видеопродукцию, проводить мероприятия самого разного формата — от прямых телевизионных трансляций до видеомостов с мировыми столицами. Уверена, что пресс-центр Sputnik станет по сути уникальной площадкой, своеобразным информационным мостом для разнообразных встреч и дискуссий, при этом участников мероприятий могут разделять тысячи километров", — отметила руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева.

В распоряжении гостей пресс-центра — комфортный пресс-зал на 25 мест, Wi-Fi и система для синхронного перевода.

Sputnik Эстония начал работу в стране в феврале 2016 года на русском и эстонском языках и входит в ТОП-10 общественно-политических интернет-изданий страны, занимая в рейтинге стабильную 6-ю позицию*. Sputnik Эстония является частью международного информационного агентства и радио Sputnik с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

© Sputnik Пресс-центр Sputnik Эстония © Sputnik Пресс-центр Sputnik Эстония

* По данным Gemius, сентябрь — октябрь 2017.