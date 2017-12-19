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В мире

В Кремле заявили об имперском характере стратегии нацбезопасности США

12:0219.12.2017
(обновлено: 18:15 19.12.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве. Архивное фотоАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Кремле заявили об "имперском характере" новой стратегии национальной безопасности США.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Saul Loeb
В Белом доме не уверены, что Трамп читал стратегию нацбезопасности целиком

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после беглого прочтения документа — особенно тех частей, в которых упоминается Россия, — становится очевидным нежелание Вашингтона отказываться от однополярного мира. 

"Причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира", — сказал Песков журналистам.

В то же время он подчеркнул, что в стратегии усматриваются "скромные позитивные моменты" — готовность сотрудничать с Россией, если это в интересах американцев. Это, указал пресс-секретарь, соотносится с российским подходом. 

"Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги", — отметил он.

В этой связи Песков напомнил о помощи Соединенных Штатов в предотвращении терактов в Санкт-Петербурге. Он назвал это "идеальным примером" сотрудничества. Речь идет об обмене информацией по линии спецслужб, "который реально помог спасти много жизней", заключил пресс-секретарь российского лидера.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Стратегия нацбезопасности США: главными конкурентами назвали Россию и Китай
Тем не менее в Кремле не могут согласиться с позицией Вашингтона об угрозе со стороны Москвы. 

Песков добавил, что стратегия национальной безопасности — объемный документ, в котором есть "достаточно впечатляющие" формулировки. Его нужно внимательно изучить и осмыслить, соответствующие ведомства займутся этим. 

По мнению сенатора Виктора Бондарева, включение России в список угроз "означает признание нашей силы и нашего преимущества, а не просто паритета". "Такой нам сделан экзотический "комплимент", — сказал РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 18 декабря 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
"Империализм в слегка обновленной бумажке". Американист о доктрине Трампа
Бондарев отметил, что не предпринималось никаких действий, которые бы нанесли ущерб США. По его словам, угрозой в Вашингтоне считают "развитие экономики, укрепление обороноспособности и упрочнение позиций на мировой арене России и Китая" — то, что подрывает претензии Соединенных Штатов "на мировую гегемонию". 

Накануне американская администрация представила стратегию нацбезопасности. Согласно тексту, основными угрозами Вашингтон считает амбиции России и Китая, действия "стран-изгоев" — Ирана и КНДР, а также международный терроризм. Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин "стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими государствами.

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В мире
Комментарии
40 пользователей оставили 48 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Руслан Фаткуллин
Империя наносит ответный удар. Да прибудет с нами сила! А если серьезно, то новая стратегия безопасности США четко даёт понять, что никаких договоренностей не будет, в доме один хозяин, а все остальные должны либо с этим согласиться, либо будут уничтожены, кто военным путём, а кто экономически и политически. Для России это означает только одно, период мира заканчивается, надо готовиться к войне в разных ее проявлениях и формах. Укреплять мобилизационную составляющую экономики, активно поддерживать народно-освободительные движения в государствах которые являются союзниками или вассалами США.
12:25
19.12.2017
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alfa6.nina2017Vladimir Vladimirov
Vladimir Vladimirov, а Вы сами-то из крепостных будете? Или давно слиняли на полюс демократии и оттуда рассказываете, как нам здесь жутко?
13:20
19.12.2017
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