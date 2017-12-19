Саакашвили назвал Путина "кумиром эсбэушников"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин является "идеалом" для сотрудников Службы безопасности Украины, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Они так восхищаются, они говорят: "Да Путин бы этих (сторонников Саакашвили, освободивших политика из машины СБУ. — Прим. ред.) в бараний рог скрутил", — сказал политик в эфире телеканала News One.

По его словам, сотрудники СБУ считают Путина "идеалом". В адрес же украинского президента Петра Порошенко Саакашвили якобы слышал от силовиков только "проклятия".

На Украине в отношении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области заведено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Власти пытались арестовать Саакашвили, однако сторонники оппозиционера отбили его у сотрудников СБУ.

Позднее политика вновь задержали, но суд отказался заключать его под домашний арест. По вменяемой статье Саакашвили грозит лишение свободы на срок до десяти лет.