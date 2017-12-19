СМИ: британский авианосец дал течь через две недели после ввода в строй

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Самый большой британский авианосец Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, неполадка с уплотнением вала произошла спустя пару недель после начала службы авианосца в составе Королевского военно-морского флота. Сейчас на корабле приходится откачивать по 200 литров воды в час.

Ремонт авианосца начнется во время стоянки в Портсмуте — для этого, возможно, его придется поставить в сухой док.

В начале декабря сообщалось, что авианосец, стоимость которого превышает три миллиарда фунтов, начал службу в составе британского Королевского ВМФ после торжественной церемонии "крещения" на военно-морской базе в Портсмуте.

Корабль водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров способен развивать скорость до 25 узлов. На нем смогут разместиться до 1,6 тысячи человек экипажа, а стандартная авиагруппа корабля насчитывает до 40 самолетов и вертолетов.