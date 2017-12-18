Джордж Лукас стал самой богатой американской знаменитостью 2017 года

ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,5 миллиарда долларов, стал самой богатой знаменитостью 2017 года по версии журнала Forbes, в тройку лидеров также вошли режиссер Стивен Спилберг и телеведущая, а в последние годы владелица телеканала своего имени Опра Уинфри.
На счету Спилберга, по данным издания, 3,6 миллиарда долларов, у Опры Уинфри – 2,8 миллиарда долларов. В списке из десяти богатых знаменитостей, общее состояние которых составляет 18 миллиардов долларов, что на 7,8%, чем годом ранее, Майкл Джордан (1,4 миллиарда долларов), иллюзионист и шоумен Дэвид Копперфильд (875 миллионов), рэпперы Diddy (820 миллионов долларов) Jay–z (810 миллионов долларов) и Dr. Dre (740 миллионов долларов), замыкает десятку автор детективных романов Джеймс Паттерсон с состоянием в 730 миллионов долларов.
Традиционный ежегодный рейтинг состояния американских знаменитостей учитывает как доход их компаний, так и стоимость принадлежащей им недвижимости, предметов искусства.
Обязательным критерием является, чтобы кандидат в список был "гражданином США, заработавшим на своей славе, но стал известным, благодаря богатству".
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