СМИ: немецкая разведка начала слежку за террористом Амри в 2015 году

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Полиция и разведслужбы Германии следили за действиями террориста Аниса Амри, устроившего прошлогодний теракт на рождественской ярмарке в Берлине, намного дольше и более интенсивно, чем сообщалось ранее, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные агентов, десятки документов и протоколов.

Целенаправленная слежка за Амри началась самое позднее в ноябре 2015 года. Такая мера была предпринята в связи с расследованием в отношении предполагаемой ячейки "Исламского государства"* и проповедника Абу Вала.

Уже тогда, за год до теракта, в управление уголовной полиции в Дюссельдорфе поступили данные о конкретных планах Амри. Информация была передана в федеральное управление уголовной полиции, ведомство по охране конституции (контрразведка) и генпрокуратуру. По крайней мере с декабря того же года постоянно меняющиеся мобильные телефоны Амри были поставлены на слежение.

В общем итоге в ведомство по охране конституции было передано более 12 тысяч файлов с информацией об Амри, в том числе его переписки с боевиками ИГ* в Ливии. По данным Welt, в ведомстве даже назначили отдельного консультанта по делу. Более того, издание сообщает, что у Амри были установлены тесные связи с ливийскими боевиками ИГ* еще до его приезда в Италию в 2011 году, и что о них было известно разведслужбам Туниса.

Причина, по которой Амри не был задержан и смог исполнить свои планы, неясна. Газета предполагает, что это связано с вовлеченностью в дело международных разведслужб, которые хотели использовать Амри как приманку для его покровителей из ИГ*.

В декабре 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый, 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в России и других странах террористической группировкой "Исламское государство"*.

* Запрещенная в России террористическая организация