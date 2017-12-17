Ташкентский аэропорт второй день работает с перебоями

ТАШКЕНТ, 17 дек — РИА Новости. Сильный туман, опустившийся на Ташкент ночью в воскресенье, вновь нарушил работу аэропорта столицы Узбекистана, около десяти рейсов были задержаны или перенаправлены в другие города.

В субботу также из-за тумана более десяти рейсов были задержаны в аэропорту Ташкента или перенаправлены в другие города.

"Видимость сегодня ночью и ранним утром составляла не более 100 метров. Было задержано порядка десяти рейсов, некоторые были направлены в аэропорты других городов Узбекистана", — сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

По данным онлайн-табло на 9.10 (7.10 мск), в частности, были задержаны рейсы "Аэрофлота" и "ЮТэйр" из Москвы, а также Turkish Airlines из Стамбула. Кроме того, рейс "Узбекских авиалиний" из Сочи был перенаправлен в Самарканд, из Новосибирска – в Навои.

По данным службы, аэропорта, после 8.00 (6.00 мск) погодные условия улучшились, туман рассеялся, авиационное сообщение восстанавливается.

"По предварительным метеоусловиям, предстоящей ночью в Ташкенте также ожидается сильный туман. В расписании рейсов вновь возможны изменения", — уточнили в аэропорту.