Экс-глава Минобороны Украины прокомментировал письмо Саакашвили президенту

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Экс-министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская платформа" Анатолий Гриценко прокомментировал письмо бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, отправленное украинскому президенту Петру Порошенко.

"Личное письмо от Саакашвили президенту Украины, его заявление о необходимости переговоров с Порошенко в интересах страны, публичный призыв выйти на очередной марш, в котором уже ни разу не упоминается фамилия Порошенко, вместо этого критика адресуется обобщенно "власти" — такие шаги Михаила оказались неожиданными для многих из его сторонников, которые видели в Саакашвили мощный таран, который вот-вот снесет вместе с креслом "барыгу на Банковой", — написал Гриценко на своей страничке в Facebook

Он также отметил, что сторонники политика выражают разочарование в связи с поступком бывшего президента Грузии. Кроме того, некоторые из них, по словам Гриценко, даже подозревают Саакашвили в сговоре с Порошенко.

Бывший министр призвал критиков оппозиционера, прежде чем высказывать упреки, представить себя на его месте. Гриценко также напомнил, что ранее Саакашвили был на вершине власти, а теперь он "никто", к тому же в родной Грузии его арестуют, если он там появится.

"Согласитесь, Михаилу трудно, очень трудно. Отсюда и срывы, и ошибки, и завышенно-неадекватные оценки настроений в стране, которую Михаил считает теперь родной, но объективно он еще далек от ее глубокого понимания", — отметил экс-министр.



Ранее украинский телеканал "1+1" сообщил, что Саакашвили передал Порошенко письмо, в котором предлагал помириться. Однако в команде бывшего президента Грузии не подтвердили данную информацию.

Саакашвили задержали в Киеве пятого декабря, однако сторонники политика отбили бывшего губернатора Одесской области у правоохранителей. После этого экс-президент Грузии со своими сторонниками отправился в центр украинской столицы на митинг. Девятого декабря Саакашвили вновь задержали, однако уже в понедельник суд отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для него меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.