Экс-глава Минобороны Украины прокомментировал письмо Саакашвили президенту

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Экс-министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская платформа" Анатолий Гриценко прокомментировал письмо бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, отправленное украинскому президенту Петру Порошенко.
Он также отметил, что сторонники политика выражают разочарование в связи с поступком бывшего президента Грузии. Кроме того, некоторые из них, по словам Гриценко, даже подозревают Саакашвили в сговоре с Порошенко.
Бывший министр призвал критиков оппозиционера, прежде чем высказывать упреки, представить себя на его месте. Гриценко также напомнил, что ранее Саакашвили был на вершине власти, а теперь он "никто", к тому же в родной Грузии его арестуют, если он там появится.
"Согласитесь, Михаилу трудно, очень трудно. Отсюда и срывы, и ошибки, и завышенно-неадекватные оценки настроений в стране, которую Михаил считает теперь родной, но объективно он еще далек от ее глубокого понимания", — отметил экс-министр.
Ранее украинский телеканал "1+1" сообщил, что Саакашвили передал Порошенко письмо, в котором предлагал помириться. Однако в команде бывшего президента Грузии не подтвердили данную информацию.