В Мексике в результате ДТП с поездом погибли два человека

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Автобус, перевозивший подростков-футболистов с их семьями, столкнулся с грузовым поездом в мексиканском штате Халиско, в результате инцидента два человека погибли, еще 15 получили ранения, сообщает издание Mexico News Daily.
Как рассказал один из пассажиров, машинист поезда сигналил при приближении к переезду, однако водитель автобуса вместо того, чтобы остановиться, наоборот, ускорился, чтобы успеть пересечь переезд до поезда. В итоге локомотив врезался в заднюю часть транспортного средства, снеся его с дороги. Сообщается, что погибли водитель автобуса и один пассажир.