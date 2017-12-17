В Мексике в результате ДТП с поездом погибли два человека

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Автобус, перевозивший подростков-футболистов с их семьями, столкнулся с грузовым поездом в мексиканском штате Халиско, в результате инцидента два человека погибли, еще 15 получили ранения, сообщает издание Mexico News Daily.

Сообщается, что в салоне автобуса находились 60 пассажиров — юные футболисты и их родные. Они ехали из Альтамиры в Эль-Сальто на соревнования. Большинству спортсменов было по 16 лет. Пожарной службе пришлось использовать гидравлическое оборудование, чтобы вытащить некоторых пассажиров из искореженного автобуса.

Как рассказал один из пассажиров, машинист поезда сигналил при приближении к переезду, однако водитель автобуса вместо того, чтобы остановиться, наоборот, ускорился, чтобы успеть пересечь переезд до поезда. В итоге локомотив врезался в заднюю часть транспортного средства, снеся его с дороги. Сообщается, что погибли водитель автобуса и один пассажир.