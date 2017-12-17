В Великобритании опрос показал рост числа противников Brexit

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Новый опрос среди британцев показал рекордный перевес в пользу противников Brexit, который составляет 10%, свидетельствуют итоги исследования агентства BMG Research для газеты Independent.

Согласно данным опроса, в настоящий момент 51% британцев хотели бы остаться в ЕС, тогда как 41% опрошенных поддерживают Brexit. Разрыв между первыми и вторыми стабильно увеличивается.

"Последний раз, когда сторонники выхода лидировали над противниками, был в феврале 2017 года, и с тех пор в общественном мнении наблюдается плавный перевес в пользу членства в ЕС", — заявил глава исследовательского отдела BMG Research Майкл Тернер.

Как отмечает издание, многие политические фигуры призывают пересмотреть вопрос выхода из ЕС, среди них экс-советник правительства Великобритании лорд Майкл Хезелтайн, бывший британский министр по делам бизнеса лорд Питер Мандельсон и глава британских либерал-демократов Винс Кейбл. Против них выступают лидер кампании за выход из Евросоюза Меттью Эллиот и ряд политиков-консерваторов.

На прошлой неделе вновь обнажились сложности процедуры выхода из ЕС, отмечает газета. ЕС выдвинул Великобритании определенные условия на время переходного периода, которые, скорее всего, окажутся неприемлемы для консервативных евроскептиков.

Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап практически завершен, он включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части достигнут достаточный прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и создать договор об отделении Великобритании от ЕС.

Вторая фаза — переговоры о переходном периоде в отношениях страны и союза после их "развода", а также о структуре будущего партнерства.

Как говорится в инструкции ко второй фазе переговоров по Brexit, Евросоюз предлагает Великобритании переходный период в отношениях с сохранением ее участия в таможенном союзе и едином рынке ЕС при соблюдении ею законов Евросоюза, но без возможности принимать решения в рамках ЕС.