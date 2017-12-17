Саакашвили рассказал, зачем он залез на крышу при задержании

ТБИЛИСИ, 17 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" детали своего задержания и добавил, что в киевском изоляторе с ним обращались "крайне доброжелательно".
Экс-глава государства рассказал, что на крыше не дал возможность надеть на себя наручники, а после того, как вместе с правоохранителями вошел обратно в квартиру, попросился принять душ. Однако, по словам Саакашвили, после длительного нахождения в душевой к нему начали стучаться, затем в комнате произошла потасовка, в результате чего на него все же надели наручники.
Отвечая на вопрос журналиста о том, какое было отношение к нему в изоляторе, Саакашвили ответил: "Крайне доброжелательное, сразу видно, что они обращались так из-за солидарности".
"Обычная, стандартная, чистая. Это была камера под номером 13, единственная камера, где есть душ. От еды я отказывался, чай приносили. Отношение — крайне доброжелательное. Первый день был непривычным, так как я привык к свободе, но на второй день я чувствовал себя абсолютно спокойно и был мобилизован", — заявил Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.
На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура сообщала, что намерена обжаловать решение суда.