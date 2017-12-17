Саакашвили рассказал, зачем он залез на крышу при задержании

ТБИЛИСИ, 17 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" детали своего задержания и добавил, что в киевском изоляторе с ним обращались "крайне доброжелательно".

Бывший глава государства отметил, что в день задержания в семь часов утра украинские правоохранители около 45 минут пытались взломать дверь квартиры, где он находился. По словам Саакашвили, "все сотовые сигналы были искусственным путем подавлены", поэтому ему пришлось переместиться из квартиры на крышу дома, чтобы суметь дозвониться до членов своей команды и рассказать о происходящем. Саакашвили пояснил, что своим выходом на крышу он выиграл время — около двух часов, в течение которых "люди проснулись, получили информацию и во дворе уже собрались множество сторонников и журналистов ведущих телекомпаний".

Экс-глава государства рассказал, что на крыше не дал возможность надеть на себя наручники, а после того, как вместе с правоохранителями вошел обратно в квартиру, попросился принять душ. Однако, по словам Саакашвили, после длительного нахождения в душевой к нему начали стучаться, затем в комнате произошла потасовка, в результате чего на него все же надели наручники.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какое было отношение к нему в изоляторе, Саакашвили ответил: "Крайне доброжелательное, сразу видно, что они обращались так из-за солидарности".

"Обычная, стандартная, чистая. Это была камера под номером 13, единственная камера, где есть душ. От еды я отказывался, чай приносили. Отношение — крайне доброжелательное. Первый день был непривычным, так как я привык к свободе, но на второй день я чувствовал себя абсолютно спокойно и был мобилизован", — заявил Саакашвили.

По его словам, во дворе изолятора была постоянно включена "безвкусная русская музыка", чтобы он не мог слышать участников акции в свою поддержку, которые собрались во дворе здания.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.

На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура сообщала, что намерена обжаловать решение суда.