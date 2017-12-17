Названы лучшие кадры на GoPro в 2017 году

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американская компания GoPro опубликовала видео с лучшими кадрами, снятыми на одноименную камеру в текущем году.

В подборку вошли кадры с дикой природой, различными животными, опасными трюками экстремалов. Кроме того, среди лучших роликов, снятых в 2017 году на экшен-камеру, оказалось предложение руки и сердца на высоте в несколько тысяч метров.

Соответствующее видео с лучшими кадрами года опубликовано на официальном канале компании на YouTube.