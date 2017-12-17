СМИ: в Габоне мужчина с ножом напал на сотрудников National Geographic

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Два корреспондента журнала National Geographic получили ранения при нападении мужчины с ножом в столице Габона Либревиле, передает агентство Франс Пресс.
Задержанный, проживающий в Габоне в течение уже 19 лет, признался, что таким образом "мстил за атаки США на мусульман и признание Америкой Иерусалима столицей Израиля".
Представитель правительства Габона Ален-Клод Били уточнил, что корреспонденты были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что репортеры являются гражданами Дании.
В связи с инцидентом было начато расследование. Власти расценивают атаку как "единичный случай".