Постпред Израиля осудил проект резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму

ООН, 17 дек — РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Данни Данон осудил распространенный в Совете Безопасности проект резолюции, признающий недействительным изменение нынешнего статуса Иерусалима, который, по его словам, останется столицей страны. Об этом сообщили в постпредстве Израиля при ООН.
Как сообщил РИА Новости в субботу дипломатический источник в ООН, подготовленный Палестиной проект резолюции был внесен в Совет делегацией Египта. Согласно документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности". Документ просит все страны "не признавать никаких действий или мер, которые расходятся с соответствующими резолюциями". Проект резолюции также "призывает все государства воздержаться от открытия дипломатических миссий в Священном городе Иерусалиме в соответствии с резолюцией 478".
Дипломаты не исключают, что голосование по проекту резолюции состоится после этого заседания. Однако, по данным РИА Новости, делегация Египта пока официально не запросила проведение голосования.