Постпред Израиля осудил проект резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму

ООН, 17 дек — РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Данни Данон осудил распространенный в Совете Безопасности проект резолюции, признающий недействительным изменение нынешнего статуса Иерусалима, который, по его словам, останется столицей страны. Об этом сообщили в постпредстве Израиля при ООН.

"Ни голосование, ни обсуждение не изменят ясной реальности, что Иерусалим всегда был и будет столицей Израиля. Вместе с нашими союзниками мы продолжим бороться за историческую правду", — говорится в заявлении израильского постпреда.

Как сообщил РИА Новости в субботу дипломатический источник в ООН, подготовленный Палестиной проект резолюции был внесен в Совет делегацией Египта. Согласно документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности". Документ просит все страны "не признавать никаких действий или мер, которые расходятся с соответствующими резолюциями". Проект резолюции также "призывает все государства воздержаться от открытия дипломатических миссий в Священном городе Иерусалиме в соответствии с резолюцией 478".

По программе работы Совета, в понедельник состоится плановое заседание по Ближневосточному урегулированию, с брифингом выступит спецпосланник ООН Николай Младенов.

Дипломаты не исключают, что голосование по проекту резолюции состоится после этого заседания. Однако, по данным РИА Новости, делегация Египта пока официально не запросила проведение голосования.