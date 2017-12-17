МЕХИКО, 17 дек — РИА Новости. Шесть человек, включая сестру президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, погибли при катастрофе вертолета в субботу, сообщает портал Heraldo.
Ильда Эрнандес ранее была министром связи, сейчас она выполняла работу советника в ходе предвыборной кампании действующего главы государства.
По предварительным данным, вертолет модели AS305 Ecuriuel был современным, часто использовался для полетов. Никаких сигналов о неполадках на борту во время последнего полета не поступало.
В знак скорби о погибшей сестре президент Эрнандес в своем микроблоге в Twitter вывесил изображение траурной ленты.