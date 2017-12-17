СМИ узнали, что Пентагон занимался изучением НЛО

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Пентагон занимался по указанию Конгресса США специальной программой, посвященной исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает издание Politico со ссылкой на ряд источников, ознакомившихся с документами, имеющими отношение к вопросу.

"Расширенная программа идентификации авиаугроз", созданная 10 лет назад, не была засекречена, однако о ней знал очень ограниченный круг должностных лиц. Ее начало было положено благодаря инициативе тогдашнего лидера демократического большинства в сенате Гарри Рида. Он же обеспечил выделение ассигнований.

Как пояснил бывший сотрудник Конгресса, необходимость запуска программы исследования "неопознанных воздушных явлений" объяснялась тем, что иностранная держава, "возможно, Китай или Россия", могла, по мнению чиновников, разработать технологии следующего поколения, которые способны представлять угрозу для США.

В рамках этой программы, в частности, была разработана процедура интервьюирования пилотов и иных работников, утверждавших, что столкнулись с необычными явлениями.

В общей сложности на программу ушло более 20 миллионов долларов. Средства освоила компания Bigelow Aerospace, правительственный подрядчик, занимающийся космическими технологиями. Она же регулярно вносила пожертвования на переизбрание Рида, инициировавшего программу. Основатель программы Боб Бигелоу не раз заявлял, что верит в посещение Земли инопланетянами.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт подтвердила Politico, что программа существовала, однако напомнила, что ее действие завершилось в 2012 году. "Было решено, что существуют иные, более приоритетные вопросы, заслуживающие финансирования", — отметила она.

Ранее один из чиновников, кто имел отношение к исследованиям, Льюис Элизондо, в интервью изданию рассказывал, что военно-морские летчики зафиксировали множество необъяснимых явлений. По их словам, они наблюдали летательные аппараты с возможностями далеко за пределами того, что сейчас считается достижимым с аэродинамической точки зрения.

Как отмечается, эта программа ознаменовала попытку уже в новом веке повторить исследования, продолжавшиеся на протяжении десятилетий, в 1950-х — 1960-х годах, с целью объяснить тысячи зарегистрированных наблюдений за НЛО, которые сделали военные и гражданские пилоты, а также обычные граждане. Однако по итогам этих работ к каким-либо убедительным выводам так и не пришли.