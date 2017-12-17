СМИ узнали, что Пентагон занимался изучением НЛО

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Пентагон занимался по указанию Конгресса США специальной программой, посвященной исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает издание Politico со ссылкой на ряд источников, ознакомившихся с документами, имеющими отношение к вопросу.
Как пояснил бывший сотрудник Конгресса, необходимость запуска программы исследования "неопознанных воздушных явлений" объяснялась тем, что иностранная держава, "возможно, Китай или Россия", могла, по мнению чиновников, разработать технологии следующего поколения, которые способны представлять угрозу для США.
В рамках этой программы, в частности, была разработана процедура интервьюирования пилотов и иных работников, утверждавших, что столкнулись с необычными явлениями.
Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт подтвердила Politico, что программа существовала, однако напомнила, что ее действие завершилось в 2012 году. "Было решено, что существуют иные, более приоритетные вопросы, заслуживающие финансирования", — отметила она.
Как отмечается, эта программа ознаменовала попытку уже в новом веке повторить исследования, продолжавшиеся на протяжении десятилетий, в 1950-х — 1960-х годах, с целью объяснить тысячи зарегистрированных наблюдений за НЛО, которые сделали военные и гражданские пилоты, а также обычные граждане. Однако по итогам этих работ к каким-либо убедительным выводам так и не пришли.