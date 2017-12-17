Глава МВД Германии поддержал введение должности комиссара по антисемитизму

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава МВД Германии Томас де Мезьер выступил за введение должности комиссара по антисемитизму в новом правительстве ФРГ.
Меру о введении должности комиссара, по информации издания, одобрили и независимые эксперты в МВД.
"Речь идет о росте пренебрежительных замечаний, неуместных шуток и о дискриминирующем поведении в отношении наших еврейских сограждан. Антисемитизму никогда больше не позволят охватить Германию", — отметил министр.
Говоря о недавних протестах в Германии, политик призвал применить более строгие санкции в отношении тех, кто участвует в них. "Мы не можем мириться с публичным сжиганием флага страны", — отметил он.