Глава МВД Германии поддержал введение должности комиссара по антисемитизму

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава МВД Германии Томас де Мезьер выступил за введение должности комиссара по антисемитизму в новом правительстве ФРГ.

"Я думаю, что ввести должность комиссара по антисемитизму правильно не только из-за последних инцидентов", — рассказал он изданию Bild am Sonntag. Ранее немецкое правительство осудило антисемитские и антиизраильские акции, которые прошли в немецких городах в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Так, в округе Берлина Нойкёльн демонстранты жгли флаги Израиля в знак протеста против этого решения.

Меру о введении должности комиссара, по информации издания, одобрили и независимые эксперты в МВД.

"Речь идет о росте пренебрежительных замечаний, неуместных шуток и о дискриминирующем поведении в отношении наших еврейских сограждан. Антисемитизму никогда больше не позволят охватить Германию", — отметил министр.

Говоря о недавних протестах в Германии, политик призвал применить более строгие санкции в отношении тех, кто участвует в них. "Мы не можем мириться с публичным сжиганием флага страны", — отметил он.