В США еще одного конгрессмена обвинили в домогательствах

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Еще один конгрессмен США, демократ Бобби Скотт от штата Виргиния, был обвинен в субботу в домогательствах, он заявил, что ни в чем не виноват.

Экс-сотрудник конгресса Риз Эверсон заявила на пресс-конференции, что Скотт домогался ее в 2013 году и добился ее увольнения после того, как получил отказ.

Скотт все отрицает. "Я полностью отвергаю данные обвинения в неправильном поведении. Я никогда не допускал сексуальных домогательств по отношению к кому бы то ни было", — говорится в заявлении Скотта.

Ряд членов конгресса ранее были обвинены в домогательствах. В отставку уже ушли конгрессмены Джон Коньерс и Трент Фрэнкс, а конгрессмены Блейк Фарентолд и Рубен Кихуэн заявили, что не будут переизбираться в 2018 году. Также покинул конгресс сенатор Эл Франкен от Миннесоты.