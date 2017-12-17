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Совбез ООН рассматривает ответ на решение США по Иерусалиму

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (332)
01:0117.12.2017
03780
© РИА Новости / Flickr МИД РоссииПерейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фотоЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Flickr МИД России
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ООН, 17 дек — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в понедельник вновь рассмотрит ситуацию вокруг Иерусалима, накануне был распространен проект резолюции, который признает недействительными изменения нынешнего статуса города.

Участники чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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Таким образом, документ может стать ответом Совета Безопасности ООН на признание США Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН, подготовленный Палестиной проект резолюции был внесен в Совет делегацией Египта. Согласно документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности". Документ также просит все страны "не признавать никаких действий или мер, которые расходятся с соответствующими резолюциями". Проект резолюции также "призывает все государства воздержаться от открытия дипломатических миссий в Священном городе Иерусалиме в соответствии с резолюцией 478".

По программе работы Совета, в понедельник состоится плановое заседание по Ближневосточному урегулированию, с брифингом выступит спецпосланник ООН Николай Младенов. Однако не сообщается, состоится ли на этом заседании голосование по проекту резолюции. По данным РИА Новости, делегация Египта пока официально не запросила проведение голосования.

Президент РФ Владимир Путин во время российско-египетских переговоров в Каире. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Резолюция 478, принятая СБ ООН в 1980 году, "порицает самым решительным образом принятие Израилем "основного закона" об Иерусалиме". Эти действия Израиля, как "оккупирующей державы", были признаны в резолюции "нарушением международного гуманитарного права" и препятствием на пути достижения мира на Ближнем Востоке. СБ ООН постановил не признавать "основной закон" и призвал государства, "которые учредили дипломатические миссии в Иерусалиме, вывести такие миссии из Священного города".

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

СБ ООН 8 декабря провел внеочередное заседание по инициативе семи членов Совета в связи с решением президента США по Иерусалиму. Тогда же постоянный наблюдатель Палестины при ООН призвал Совбез принять резолюцию по ситуации вокруг Иерусалима, чтобы подтвердить неизменность статуса города и потребовать от США изменить принятое решение.

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