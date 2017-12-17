Совбез ООН рассматривает ответ на решение США по Иерусалиму

ООН, 17 дек — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в понедельник вновь рассмотрит ситуацию вокруг Иерусалима, накануне был распространен проект резолюции, который признает недействительными изменения нынешнего статуса города.
Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН, подготовленный Палестиной проект резолюции был внесен в Совет делегацией Египта. Согласно документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности". Документ также просит все страны "не признавать никаких действий или мер, которые расходятся с соответствующими резолюциями". Проект резолюции также "призывает все государства воздержаться от открытия дипломатических миссий в Священном городе Иерусалиме в соответствии с резолюцией 478".
По программе работы Совета, в понедельник состоится плановое заседание по Ближневосточному урегулированию, с брифингом выступит спецпосланник ООН Николай Младенов. Однако не сообщается, состоится ли на этом заседании голосование по проекту резолюции. По данным РИА Новости, делегация Египта пока официально не запросила проведение голосования.
В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.
СБ ООН 8 декабря провел внеочередное заседание по инициативе семи членов Совета в связи с решением президента США по Иерусалиму. Тогда же постоянный наблюдатель Палестины при ООН призвал Совбез принять резолюцию по ситуации вокруг Иерусалима, чтобы подтвердить неизменность статуса города и потребовать от США изменить принятое решение.