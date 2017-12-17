ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Рубен Кихуэн сообщил изданию Las Vegas-Journal, что не будет переизбираться на новый срок из-за обвинений в домогательствах.

Кихуэн заявил изданию, что отрицает обвинения в домогательствах. "Но я считаю, что в интересах моей семьи и избирателей завершить мой срок полномочий в конгрессе и не добиваться переизбрания", — сказал депутат.

Комитет по этике палаты начал расследование против Кихуэна, которого обвинила в приставаниях сотрудница его предвыборного штаба. Кихуэн был впервые избран на двухлетний срок в палате представителей в ноябре 2016 года. Отказавшись от переизбрания, он покинет конгресс в январе 2019 года.

Ряд членов конгресса ранее были обвинены в домогательствах. В отставку уже ушли конгрессмены Джон Коньерс и Трент Фрэнкс, а конгрессмен Блейк Фарентолд заявил, что не будет переизбираться в 2018 году. Также покинул конгресс сенатор Эл Франкен от Миннесоты.