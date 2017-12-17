Посольство России в США проведет праздничный прием

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Посольство РФ в Вашингтоне в воскресенье проведет праздничный вечер, посвященный 210-летию российско-американских дипломатических отношений, рассказала РИА Новости культурный атташе посольства РФ в США Дарья Анисимова.

По её словам, кроме приветственного приема в посольстве РФ гостей вечера ожидает необычный праздничный сюрприз. Это выступление уникального коллектива, участниками которого являются музыканты из девяти стран мира — Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Польши, Германии и России. Они уже успели выступить 14 декабря в генконсульстве России в Нью-Йорке и получили самые положительные отклики высоких гостей, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

В Вашингтоне ансамбль, к которому также присоединятся музыканты из США и Австралии, представит программу The Elements (стихии – ред.).

В исполнении Nordic Pulse Ensemle под руководством маэстро Кристьяна Ярви в программе концерта прозвучат произведения Макса Рихтера, Филипа Гласса, Арво Пярта, Петра Чайковского.

Солист ансамбля — скрипач-виртуоз Михаил Симонян одновременно возглавляет Фонд культурных и образовательных программ "Открытое море", занимающийся поддержкой молодых талантов и нацеленный на развитие современного российского искусства. Немалую роль Фонд сыграл и в организации этого концерта.

"Особый смысловой акцент программы сосредоточен на произведении "Fratres" (с латинского — братья) эстонского композитора Арво Пярта. Nordic Pulse Ensemble демонстрирует нам прекрасный пример того, каких успехов можно достигать, работая в команде, как находить общий язык в, казалось бы, невероятном многоголосии. И снова мы становимся свидетелями объединяющей силы искусства и, в частности, музыки, для которой не существует границ и преград", — добавила культурный атташе.

Дипломатические отношения между Российской империей и США были установлены в 1807 году, а первый официальный контакт с одной из британских колоний в Северной Америке (будущий штат Пенсильвания) имел место и того раньше — в 1698 году. После 1 сентября 2017 года, Россия в США имеет посольство в Вашингтоне и три генеральных консульства: Нью-Йорке, Сиэтле, Хьюстоне; у США в России — посольство в Москве и три генконсульства (Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург).