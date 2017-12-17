В ДНР рассказали об обстреле территории республики украинской артиллерией

ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по двум населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики более 60 артснарядов, заявили журналистам в воскресенье в оперативном командовании ДНР.

"В 23.35 противник выпустил по окраинам населенного пункта Петровское около 30 122-миллиметровых снарядов. В 23.50 по западной окраине населенного пункта Раздольное, противник выпустил 32 122-миллиметровых артиллерийских снаряда", — сказал представитель командования ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.