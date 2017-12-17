В Австрии рассказали о продолжении курса на снятие антироссийских санкций

ВЕНА, 17 дек — РИА Новости. Будущее правительство Австрии намерено и дальше выступать за снятие антироссийских санкций ЕС, введенных из-за ситуации на востоке Украины, говорится в совместной программе будущего коалиционного правительства на 2017-2022 годы.

Ранее в субботу лидеры Австрийской народной партии и Партии свободы представили своих кандидатов на посты глав министерств и ведомств республики. Ожидается, что назначение пройдет в понедельник, 18 декабря.

"Австрия будет активно действовать для того, чтобы снять в европейском согласии имеющуюся напряженность, в частности, вызванную конфликтом на Украине и санкциями, а также чтобы урегулировать конфликт на Украине и вокруг нее", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте лидера победившей на досрочных парламентских выборах Австрийской народной партии Себастьяна Курца.

Ранее, перед началом коалиционных переговоров в октября, лидер "свободников" Хайнц-Кристиан Штрахе сообщал в интервью РИА Новости, что его партия выступает за то, чтобы "уменьшить существующую в Европе напряженность" и "как нейтральная Австрия работать в этом направлении, найти решение, чтобы смягчить или снять эти несчастные санкции". Курц после введения летом этого года дополнительных санкций США в отношении российских компаний, которые могут затронуть их австрийских партнеров, выражал сомнения в необходимости такого американского шага. Также он неоднократно заявлял, что выступает за постепенное снятие санкций ЕС против России в случае выполнения минских соглашений.

Отношения России и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне этого конфликта и позже расширил их. Лидеры стран-членов Евросоюза в марте 2015 года привязали действие санкций к полному выполнению минских соглашений и продлевают их каждые полгода.

После введения экономических санкций со стороны ЕС Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию и разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.