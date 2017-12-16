В Индии тигр-людоед ворвался на свадьбу

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Индии в штате Мадхья-Прадеш дикий тигр ворвался на свадьбу, чем вызвал панику среди гостей и молодоженов, сообщает The Times of India.

Хищник появился из зарослей и неторопливо прошел мимо гостей, вызвав хаос и панику. На свадьбе никто не пострадал. "Свадебный прием был в самом разгаре, когда появился тигр, — рассказывает волонтер местной природозащитной организации. — Гости закричали и стали разбегаться. Паника продолжалась до тех пор, пока животное не вернулось обратно в лес".

По сообщениям СМИ, спустя некоторое время животное появилось в штате Махараштра, где напало на женщину. Пострадавшую доставили в государственную больницу города Тамзар.

Зоологи отметили необычное поведение тигра: он держится неподалеку от населенных пунктов, не боится людей и передвигается по оживленным дорогам. Вивек Хошинг, заместитель руководителя организации по охране лесов в округе Бхандара, сообщил, что для наблюдения за тигром была создана специальная группа из семи человек.