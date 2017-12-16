Ле Пен призвала "разрушить ЕС изнутри"

ПРАГА, 16 дек — РИА Новости, Александр Куранов. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в субботу на конференции антимиграционных партий в Праге заявила, что Евросоюз "теряет дыхание" и пришла пора "разрушить его изнутри".

В мероприятии, помимо Ле Пен, приняли участие лидер голландской "Партии Свободы" Герт Вилдерс, евродепутат от итальянской "Лиги Севера" Лоренцо Фонтана, представитель Австрийской партии свободы Георг Майер, а также члены недавно образованной на базе крайне правых партий фракции "Европа наций и свобод" (ЕNF) в Европейском парламенте, представляющие Польшу, Бельгию, Великобританию и Германию. Участники конференции заявили о намерении разработать новую модель сотрудничества европейских стран взамен Евросоюза.

"Евросоюз теряет дыхание. Я надеюсь, что мы свергнем ЕС изнутри. Мы должны вести себя как завоеватели", — заявила Ле Пен, добавив, что Евросоюз является катастрофическим институтом, из-за которого европейский континент движется к своей гибели. "Европейские народы должны освободиться от оков ЕС", — подчеркнула Ле Пен на пресс-конференции после встречи.

По словам организатора пражской конференции, лидера чешского популистского движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамуры, будущее Европы связано с политической и экономической децентрализацией, тогда как сейчас ЕС пытается превратить континент в "единое тоталитарное государство".

"Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве суверенных европейских стран на основе взаимной выгоды и отвергаем диктат нынешней наднациональной структуры, которая паразитирует на объединении европейских народов", — заявил Окамура.

Атмосферу на пражской конференции Ле Пен на своей странице в Twitter назвала "электризующей". Выступления ораторов присутствующая в зале публика встречала восторженными криками и бурными аплодисментами. Манифестацию протестующих, как они сами выразились, против "вакханалии правых сил" полиция сдерживала на солидном расстоянии от гостиницы, в которой проходила конференция. Для охраны порядка были привлечены конные полицейские, а над гостиницей постоянно барражировал полицейский вертолет. В конце концов, все обошлось без происшествий.