Ле Пен призвала "разрушить ЕС изнутри"

ПРАГА, 16 дек — РИА Новости, Александр Куранов. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в субботу на конференции антимиграционных партий в Праге заявила, что Евросоюз "теряет дыхание" и пришла пора "разрушить его изнутри".
"Евросоюз теряет дыхание. Я надеюсь, что мы свергнем ЕС изнутри. Мы должны вести себя как завоеватели", — заявила Ле Пен, добавив, что Евросоюз является катастрофическим институтом, из-за которого европейский континент движется к своей гибели. "Европейские народы должны освободиться от оков ЕС", — подчеркнула Ле Пен на пресс-конференции после встречи.
"Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве суверенных европейских стран на основе взаимной выгоды и отвергаем диктат нынешней наднациональной структуры, которая паразитирует на объединении европейских народов", — заявил Окамура.
Атмосферу на пражской конференции Ле Пен на своей странице в Twitter назвала "электризующей". Выступления ораторов присутствующая в зале публика встречала восторженными криками и бурными аплодисментами. Манифестацию протестующих, как они сами выразились, против "вакханалии правых сил" полиция сдерживала на солидном расстоянии от гостиницы, в которой проходила конференция. Для охраны порядка были привлечены конные полицейские, а над гостиницей постоянно барражировал полицейский вертолет. В конце концов, все обошлось без происшествий.