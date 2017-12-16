МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) негласно предоставляла СМИ информацию с критикой в адрес России еще до того, как глава службы публично раскрыл эти данные, пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на подтверждение самой BND.

Сообщается, что разведслужба вела так называемые неофициальные беседы с отдельными представителями прессы на данную тему. Состав и подробности этих бесед не раскрываются.

Издание вспоминает заявления главы BND Бруно Каля, сделанные в середине ноября. Тогда Каль призвал западных партнеров к готовности ответить на "потенциальную угрозу" со стороны России, но при этом отметил, что необходимо сохранить "тесные связи" с РФ. Он добавил, что НАТО и страны Запада должны быть готовы "балансировать и сдерживать" эту угрозу.

Медиа восприняли эти заявления как проявление непривычной гласности, поскольку обычно разведслужба ограничивается рекомендациями, предназначенными исключительно для федерального правительства. После подтверждения BND становится ясно, что информация, раскрытая в заявлениях Каля, ранее была предоставлена некоторому кругу избранных журналистов, заключает Tagesspiegel.