В Финляндии опубликовали секретные данные о слежке за военными из России

ХЕЛЬСИНКИ, 16 дек — РИА Новости. В Финляндии разгорелся скандал после публикации в СМИ секретных данных о работе разведцентра в городе Тиккакоски, на публикацию уже отреагировали президент и министр обороны страны, а Национальная полиция возбудила уголовное дело в связи с передачей журналистам секретных сведений.

Газета Helsingin Sanomat в субботнем выпуске опубликовала большой материал под названием "Секретное место Финляндии" об институте разведки в городе Тиккакоски в центральной части страны, который якобы занимается слежкой за российскими вооруженными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа (ЛенВО).

Публикация сразу вызвала резонанс на самом "верху". В частности, на нее отреагировал президент Финляндии Саули Ниинистё и министр обороны Юсси Ниинистё, о чем сообщается, соответственно, на сайте и в Twitter.

Президент и глава Минобороны потребовали от правоохранительных органов начать расследование по факту получения журналистами секретной информации, так как ее разглашение "представляет риск для безопасности республики".

Национальная полиция сообщила, что проверит факт получения журналистами секретных данных.

Как отмечается в газетной публикации, разведцентр в Тиккакоски фокусируется на мониторинге всех направлений, но на практике он ориентирован на Россию. И главным направлением его деятельности является мониторинг российских вооруженных сил — обнаружение, фиксация передвижений военных в зоне бывшего ЛенВО.

"На практике подразделение фиксирует, анализирует и классифицирует электромагнитное излучение российских вооруженных сил. Именно так подразделение создает электронный снимок оценки войск, сил, руководства, задач и изменений в операциях на территории России", — говорится в публикации.

Как пишет газета, на военном языке центр несет ответственность за создание карты электронной разведки. Такая карта раскрывает планы противника, его разведку, противовоздушную оборону, а также вспомогательные элементы для связи, радиолокации и телеметрии.

"Согласно документации, полученной Helsingin Sanomat, в 2010 году в разведывательной службе Тиккакоски работало в общей сложности 150 человек… Персонал секретного подразделения в Тиккакоски может в будущем удвоиться. Силы обороны намерены в течение десяти лет инвестировать 200 миллионов евро в киберзащиту и нанять 200 человек, из которых только около сорока будут сосредоточены на интернет-разведке", — пишет газета.

В Финляндии идет подготовка нового закона о разведке. В нем, в частности, будут значительно расширены права и полномочия разведывательных органов.