В США "криминальный Санта" застрял в дымоходе при попытке ограбления

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мужчина в Калифорнии намеревался ограбить офис, однако при попытке проникнуть внутрь через дымоход застрял и сам вызвал спасателей, сообщается в пресс-релизе полиции города Ситрес Хайтс.
"Беруби соскользнул вниз по трубе, пытаясь проникнуть в помещение, однако ему это не удалось, он застрял и не мог вылезти из дымохода. К счастью, Беруби смог вызвать помощь", — говорится в релизе полиции.
Пожарным пришлось доставать "Санту" с помощью специального оборудования. Мужчина в итоге не пострадал. Его задержали по подозрению в грабеже.