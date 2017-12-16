В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики

ДУБАЙ, 16 дек — РИА Новости. Женщины в Саудовской Аравии смогут помимо автомобилей водить грузовики и мотоциклы в 2018 году, сообщает издание Arabian Business.

Управление транспортом Саудовской Аравии обнародовало детали новых правил, которые заключаются в отмене запрета на вождение автомобилей для женщин. В сентябре в королевстве был издан указ, согласно которому женщины смогут управлять автомобилями уже с июня 2018 года.

Управление транспортом заявило, что женщины смогут водить грузовики и мотоциклы, и законодательство относительно вождения будет "одинаковым для мужчин и женщин".

"Для водителей-женщин не будет специальных регистрационных номеров",- заявили в главном управлении. Однако женщины, которые являются участниками ДТП или нарушают ПДД, будут направляться в специальные центры, в которых работают только женщины.