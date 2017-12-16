Арабская коалиция сообщила об эвакуации гуманитарных миссий из Йемена

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что гуманитарные организации выводят своих сотрудников из Йемена, так как действия повстанцев-хуситов препятствуют их работе в стране, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Согласно заявлению коалиции, хуситы не обеспечили защиту гуманитарных работников, нарушив тем самым нормы международного права. Названия организаций, которые проводят эвакуацию персонала, не уточняются.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.