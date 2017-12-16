ВЕНА, 16 дек — РИА Новости. Кандидаты от правой Австрийской партии свободы выдвинуты на должности глав министерства внутренних дел и обороны в новом коалиционном правительстве республики.
Штрахе заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост вице-канцлера и министра спорта одновременно. При этом на место Курца, который до настоящего момента возглавлял МИД республики, предложена 52-летний независимый кандидат доктор Карин Кнайссль.
Минобороны по предложению "правых" должен возглавить бывший военный Марио Кунасек. При этом МВД страны перейдет в руки генерального секретаря "свободников" Герберт Кикль.
Как сообщил ранее президент страны Александер Ван дер Беллен, новое правительство Австрии может быть приведено к присяге в понедельник, 18 декабря.