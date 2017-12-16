В Австрии на посты глав МВД и Минобороны выдвинули кандидатов от правых

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в предвыборном штабе после оглашения предварительных результатов парламентских выборов в Австрии. Архивное фото

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в предвыборном штабе после оглашения предварительных результатов парламентских выборов в Австрии. Архивное фото

ВЕНА, 16 дек — РИА Новости. Кандидаты от правой Австрийской партии свободы выдвинуты на должности глав министерства внутренних дел и обороны в новом коалиционном правительстве республики.

Об этом в субботу сообщил лидер партии Хайнц-Кристиан Штрахе на пресс-конференции с лидером партии-партнера по коалиции Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.

Штрахе заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост вице-канцлера и министра спорта одновременно. При этом на место Курца, который до настоящего момента возглавлял МИД республики, предложена 52-летний независимый кандидат доктор Карин Кнайссль.

Минобороны по предложению "правых" должен возглавить бывший военный Марио Кунасек. При этом МВД страны перейдет в руки генерального секретаря "свободников" Герберт Кикль.

Как сообщил ранее президент страны Александер Ван дер Беллен, новое правительство Австрии может быть приведено к присяге в понедельник, 18 декабря.