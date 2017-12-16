МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад отправил в отставку главу ВМС страны адмирала Марсело Эдуардо Срура спустя месяц после исчезновения подводной лодки "Сан-Хуан" с 44 членами экипажа на борту, сообщает издание Nacion со ссылкой на официальные источники.

Как отмечает издание, пока неизвестно, кто заменит 60-летнего Срура на посту главы ВМС. На время кризиса, связанного с исчезновением субмарины, его обязанности будет выполнять заместитель руководителя ВМС вице-адмирал Мигель Масколо.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

Ранее российское Минобороны сообщило о направлении в Аргентину группы специалистов ВМФ РФ, оснащенной телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс" для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.