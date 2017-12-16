В польских Катовицах протестуют из-за смены советского названия площади

ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Жители Катовиц в Силезском воеводстве Польши собрались на акцию протеста против переименования площади писателя Вильгельмы Шевчика в площадь Марии и Леха Качиньский, сообщает радиостанция RMF FM.

Недавно в стране вступил в силу закон о запрете "пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования". Он обязывает местные власти переименовать улицы и площади, носящие "тоталитарные" названия. По последним данным Института национальной памяти Польши, в соответствии с законом необходимо изменить названия около 1500 улиц.

"Несколько сотен человек собрались на площади Вильгельма Шевчика в Катовицах, чтобы протестовать против смены названия площади имени Силезского писателя", — говорится в сообщении.

Решением силезского воеводы площадь должна теперь носить имя Марии и Леха Качиньских (президента Польши и его жены, погибших в авиакатастрофе в 2010 году – ред.).

Протест организован катовицкой организацией партии Гражданская платформа, а также другими объединениями, критически относящимися к решению воеводы.

Умерший 26 лет назад Вильгельм Шевчик был публицистом, писателем, критиком, а также деятелем коммунистической партии в период ПНР. Именно последнее и стало причиной переименования площади.

Выступая во время субботнего протеста лингвист из института польской литературы Силезского университета профессор Мачей Трамер заявил, что не имеет сомнений в том, что Шевчик был писателем очень важным и значимым. Он оставил после себя несколько десятков книг, стихов, романов, статей, переводов.

По его мнению, решение в отношении Шевчика носит тенденциозный характер, а сохранение памяти о нем это "дело порядочности".

Участники протеста требуют оставить площади прежнее название и призывают воеводу к отмене решения. Они принесли собой плакаты с надписью "Я на площади Шевчика, не Качиньских".