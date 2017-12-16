США стремились взять ИГ* под контроль, считает эксперт

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. США никогда не стремились уничтожить "Исламское государство"*, а пытались взять его под контроль, о чем свидетельствует их попытки создать новую армию из уцелевших террористов, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии в субботу сообщил, что новые вооруженные формирования "Новая сирийская армия" создаются у лагеря беженцев в сирийской провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов. По информации возвращающихся в освобожденные от ИГ районы местных жителей, этот лагерь уже более полугода используется международной коалицией в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии.

"США никогда не решали задачу борьбы с ИГ, они решали задачу взятия ИГ под контроль. Поэтому они вывозили верных игиловских генералов. Они вывезли всех кого нужно и готовят новую армию для борьбы с законным правительством", — сказал Сивков.

Он также отметил, что сегодняшнее завершение сирийской кампании можно считать поражением США, после которого Вашингтон хочет реванша. По мнению эксперт США также были вынуждены наносить удары по ИГ, так как это организация вышла из под контроля.