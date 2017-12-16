"Вора в законе" Кобу выдворили с Украины

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали и выдворили из страны "вора в законе" по прозвищу Коба, сообщает управление полиции в Одесской области.

"Оперативным подразделением… был задержан ранее судимый выходец из кавказского региона по прозвищу "Коба"… Так называемый вор в законе выдворен за пределы Украины", — говорится в сообщении.

По данным полиции, Коба приехал в Одессу "для координации действий барсеточников" и квартирных воров.

Не уточняется, в какую страну выдворен "вор в законе".