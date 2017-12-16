Киев планирует в 2018 году расширить телевещание в Крыму

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Киев собирается расширить трансляции украинских теле- и радиоканалов на Крым, сообщил член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, для этого планируется увеличить высоту телебашни в Чаплинке с 92 до 133 метров, создать дополнительный цифровой мультиплекс, который будет транслировать пять первых украинских каналов на Армянск и Красноперекопск, а также организовать аналоговое вещание еще двух телеканалов и семи радиостанций.

"Украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек — Чонгарской и Чаплинской", — написал он на своей странице в Facebook

Сигнал из Чаплинской башни будет охватывать Чаплинский и Каланчакский районы Херсонской области и Красноперекопский район Крыма, пояснил Костинский.

С сентября Украина начала вещание на Крым пяти телеканалов через башню в Чонгаре. Однако, по словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, на полуострове украинского ТВ "как не было, так и нет". В Общественной палате Крыма назвали проект провальным. Как отметил ее глава Григорий Иоффе, даже если бы он удался, этот контент крымчан бы не заинтересовал.

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