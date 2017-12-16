Саргсян подписал закон о российском оборонном кредите на $100 миллионов

ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян подписал принятый 6 декабря парламентом страны закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на сумму 100 миллионов долларов, сообщает официальный сайт главы государства.

"Президент Саргсян подписал сегодня принятый Национальным собранием закон о ратификации армяно-российского соглашения о предоставлении правительству Республики Армения государственного экспортного кредита", — говорится в сообщении.

В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций. В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.

В ходе обсуждения законопроекта о ратификации договора первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян заявил, что уже парафированы три соглашения, общая стоимость которых превышает 100 миллионов долларов. По его словам, кредитные средства составят 90% от этих контрактов.

Ранее президент Армении заявил РИА Новости, что соглашение уже подписано, и его реализация начнется после завершения всех межгосударственных согласований. Министр обороны Армении Виген Саркисян сообщал, что Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках нового российского оборонного кредита оружие стратегического сдерживания. По его словам, рынок российского вооружения является для Армении очень комфортным. В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. По данным Закаряна, в рамках этого кредита было подписано 18 контрактов.

В субботу Саргсян подписал также закон о ратификации соглашение с Организацией НАТО по техническому обеспечению и снабжению, в рамках которого планируется утилизация свыше 160 единиц вооружения.