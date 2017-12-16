СМИ: власти Египта на четыре дня открыли КПП на границе с сектором Газа

КАИР, 16 дек — РИА Новости. Власти Египта на четыре дня открыли КПП "Рафах" на границе с сектором Газа, проход будет открыт до вечера вторника, сообщает новостной портал "Йоум7".

По имеющейся информации, КПП работает в обоих направлениях. Из сектора Газа в субботу выехала организованная колонна, в которой находятся студенты, учащиеся за пределами Газы, люди, которым требуется медицинская помощь. Все выехавшие ранее были внесены в список на проезд через КПП "Рафах".

Для большинства из 1,8 миллиона жителей сектора Газа палестино-египетский КПП "Рафах" остается единственными потенциально доступными воротами во внешний мир. Переход работает нерегулярно с длительными перерывами, открываясь всего на несколько дней.