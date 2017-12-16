Немецкая партия ХСС переизбрала главу

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Хорст Зеехофер остался председателем Христианско-социального союза в Германии, сообщается в официальном заявлении партии.

"Поздравляем Хоста Зеехофера с переизбранием в качестве председателя ХСС", — сообщается в Twitter партии. Он получил 83,7% поддержки делегатов.

Ранее Зеехофер подтвердил, что покидает пост премьер-министра Баварии в первом квартале 2018 года.

Христианско-социальный союз — постоянный партнер партии ХДС Ангелы Меркель, образует вместе с ХДС одну фракцию в бундестаге, традиционно сильнейшая партия Баварии с момента образования ФРГ. Однако по итогам выборов в бундестаг 24 сентября консерваторы из ХСС получили рекордно низкий результат — около 39%, потеряв более 10% голосов. При этом значительное увеличение поддержки (на более чем 8%) зафиксировала правая партия "Альтернатива для Германии". Основное требование ХСС – ограничение притока мигрантов и беженцев в Германию – в итоге не было включено в совместную предвыборную программу ХДС/ХСС. В результате итоги выборов в ХСС охарактеризовали, как провал. Глава баварского МВД Йоахим Херман потребовал сменить политический курс партии на более консервативный.

Зеехофер заявил, что решение о кадровой политике в партии будет принимать съезд ХСС. В качестве лидера партии он принял участие в сорвавшихся в итоге предварительных переговорах о формировании правительственной коалиции "Ямайка" при участии ХДС, ХСС, Свободной демократической партии и "Зеленых". После завершения переговоров он выступил в поддержку правительства "большой коалиции" в составе ХДС/ХСС и социал-демократов (СДПГ).