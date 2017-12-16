Россия сожалеет, что США и КНДР не идут на диалог, заявил Рябков

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва сожалеет, что США и КНДР продолжают выдвигать предварительные условия для начала диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"К сожалению, получается так, что Вашингтон и Пхеньян друг другу выставляют предварительные условия. И, мало того, возникают раз за разом ситуации, когда логика практических мер в военной сфере, будь то испытания, которые проводит КНДР в ядерной или ракетной сферах, или учения, которые США с союзниками проводят вблизи границ КНДР, приводят ровно к тому же: политический процесс не движется, условия для него ухудшаются, ситуация загоняется в тупик, нарастает риск неконтролируемой эскалации", — заявил Рябков РИА Новости, комментируя прошедшее накануне заседание СБ ООН по КНДР.

"Мы предупреждаем против такого подхода на протяжении долгого времени и настаиваем на том, что он не просто не продуктивен, а опасен", — добавил замглавы МИД РФ.

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