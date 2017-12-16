В ДНР заявили, что силовики занижают число потерь в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Украинские силовики занижают число потерь в Донбассе, заявил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"По данным нашей разведки, за ноябрь и неполный декабрь численность безвозвратных потерь украинской армии в зоне "АТО" составила не менее 56 военнослужащих. При этом в официальных сводках пресс-центра штаба "АТО" число погибших на сегодняшний день за ноябрь-декабрь месяцы составляет 23 военнослужащих, что более чем в два раза занижено относительно реальных цифр", — сказал Басурин.