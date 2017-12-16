Россия призвала США и КНДР к диалогу

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва призывает США и КНДР к диалогу, это позволит вывести ситуацию из нынешнего крайне опасного состояния, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги прошедшего накануне заседания СБ ООН по КНДР.

"Только открытость к диалогу со стороны Пхеньяна и Вашингтона, взаимная сдержанность и стремление выработать отправную точку для дипломатического шага вперед могут позволить вывести ситуацию из ее нынешнего крайне опасного состояния", — сказал замглавы МИД РФ.