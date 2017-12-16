Россию тревожат подходы Запада к проблеме с КНДР, заявил Рябков

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва встревожена, что в подходе Запада к проблеме северокорейского урегулирования доминирует логика давления, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя прошедшее накануне заседание СБ ООН.
"Мы предостерегаем всех коллег от такого развития и призываем их взвесить последствия. Альтернатива есть, она изложена в российско-китайской дорожной карте, совместном заявлении министров наших двух стран, которое было выпущено в июле текущего года", — подчеркнул Рябков.
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