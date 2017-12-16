Россию тревожат подходы Запада к проблеме с КНДР, заявил Рябков

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва встревожена, что в подходе Запада к проблеме северокорейского урегулирования доминирует логика давления, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя прошедшее накануне заседание СБ ООН.

"После заседания СБ ООН, на котором выступил целый ряд высокопоставленных представителей западных стран, у нас сложилось впечатление, что логика давления в их подходе доминирует. Это представляет для нас очень тревожный знак: не хотелось бы оказаться в ситуации, когда вопреки всем усилиям, прилагаемым Россией, прилагаемым КНР и совместно нашими двумя странами начнет раскручиваться очередная конфронтационная спираль", — сказал Рябков.

"Мы предостерегаем всех коллег от такого развития и призываем их взвесить последствия. Альтернатива есть, она изложена в российско-китайской дорожной карте, совместном заявлении министров наших двух стран, которое было выпущено в июле текущего года", — подчеркнул Рябков.

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