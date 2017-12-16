Пушков о кризисе и взносах в Совете Европы: пусть теперь платит Украина

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков предложил Украине платить взнос в Совет Европы, вступивший в фазу острого кризиса.

"Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса. Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина", — написал Пушков на своей странице в Twitter

В середине ноября пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген сообщил, что в ходе пресс-конференции с лидером турецкой оппозиции генсек СЕ Турбьерн Ягланд подтвердил журналистам, что получил от главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу письмо от 31 октября, в котором министр сообщил, что Турция перестанет быть одним из "основных плательщиков" Совета Европы".

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

Ранее делегаты ПАСЕ от 20 стран выступили против возможного возвращения России в эту организацию. Свое несогласие выразили представители Словакии, Дании, Эстонии, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании и Украины.

В январе 2018 года на зимней сессии ПАСЕ будет избираться новый комиссар по правам человека сроком на семь лет. С 2014 года ПАСЕ избирает судей ЕСПЧ без России. Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.