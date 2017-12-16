"Изложение легенд": Небензя ответил на обвинения Климкина в адрес России

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский постпред при ООН Василий Небензя, комментируя обвинения главы МИД Украины Павла Климкина в адрес России о нарушении Будапештского меморандума, призвал украинского дипломата рассказывать о ситуации в его стране не на каждом заседании Совбеза Организации Объединенных Наций.

Обвинения Климкина

Накануне состоялось министерское заседание Совета Безопасности ООН по КНДР. На встрече присутствовали главы МИД пяти стран-членов Совета, а также вице-министр Южной Кореи. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе своего выступления назвал КНДР "клиентом" России, который вносит "опасный дисбаланс" в международную систему безопасности. При этом Климкин попробовал сфокусировать всеобщее внимание на проблеме "продолжающейся оккупации территории Украины страной с ядерным оружием" и "российской военной агрессии против Украины".

По мнению украинского дипломата, российские власти нарушили Будапештский меморандум и "разные зафиксированные на бумаге и не зафиксированные обязательства". Такое положение дел, как отметил Климкин, создало "атмосферу безнаказанности".

Кроме того, глава МИД Украины анонсировал "серьезную порцию" санкций против России. Однако он не уточнил, кто введет ограничительные меры и на чем основывается его заявление.

Полемика в Совбезе

После слов Климкина постпред России Небензя и глава МИД Украины вступили в полемику. В частности, российский дипломат призвал украинского коллегу в последующем выступать в рамках повестки дня в Совбезе ООН.

"Я хотел бы министру Климкину, который выступал сегодня здесь, посоветовать освещать своим присутствием те заседания Совета Безопасности, где изложение своих легенд о произошедшем и происходящем на Украине будет хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа", — сказал Небензя.

Глава МИД Украины возразил российскому постпреду, заявив, что ситуация с КНДР вызвана тем, что Россия "нарушила Будапештский меморандум и разные зафиксированные на бумаге и не зафиксированные обязательства, что создало атмосферу безнаказанности".

Небензя, в свою очередь, отметил, что не собирается вступать в "дискуссию по существу" с украинским дипломатом.

"Я рад, что сегодня в зале присутствует много народу, потому что они имели возможность воочию убедиться в неуважении украинской делегации к СБ ООН и другим странам-членам", — добавил российский постпред.

"Безграмотное хамство"

В Госдуме также прокомментировали слова украинского дипломата о нарушении Россией Будапештского меморандума.

"Не удивлён, что Климкин решил встрять с очередной украинской "обидкой" на Россию при обсуждении Совбезом ООН проблематики корейского урегулирования. Безграмотное хамство вообще является единственным козырем внешней и внутренней политики нынешнего киевского режима. Чтобы не дать миру забыть о своём существовании, Порошенки и Климкины готовы на любой неуклюжий фарс в расчёте на жалость и подачки западных спонсоров", — сказал депутат Госдумы Железняк в беседе с RT.

По его мнению, заявление Климкина о нарушении Россией Будапештского меморандума дискредитирует украинского дипломата. Депутат также напомнил главе МИД Украины, что стороны не ратифицировали соглашение, и оно не вступило в силу.

"Поэтому ссылаться на него тому, кто называет себя дипломатом, позорно", — добавил депутат.