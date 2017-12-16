"Изложение легенд": Небензя ответил на обвинения Климкина в адрес России

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский постпред при ООН Василий Небензя, комментируя обвинения главы МИД Украины Павла Климкина в адрес России о нарушении Будапештского меморандума, призвал украинского дипломата рассказывать о ситуации в его стране не на каждом заседании Совбеза Организации Объединенных Наций.
Обвинения Климкина
По мнению украинского дипломата, российские власти нарушили Будапештский меморандум и "разные зафиксированные на бумаге и не зафиксированные обязательства". Такое положение дел, как отметил Климкин, создало "атмосферу безнаказанности".
Кроме того, глава МИД Украины анонсировал "серьезную порцию" санкций против России. Однако он не уточнил, кто введет ограничительные меры и на чем основывается его заявление.
Полемика в Совбезе
После слов Климкина постпред России Небензя и глава МИД Украины вступили в полемику. В частности, российский дипломат призвал украинского коллегу в последующем выступать в рамках повестки дня в Совбезе ООН.
Глава МИД Украины возразил российскому постпреду, заявив, что ситуация с КНДР вызвана тем, что Россия "нарушила Будапештский меморандум и разные зафиксированные на бумаге и не зафиксированные обязательства, что создало атмосферу безнаказанности".
Небензя, в свою очередь, отметил, что не собирается вступать в "дискуссию по существу" с украинским дипломатом.
"Я рад, что сегодня в зале присутствует много народу, потому что они имели возможность воочию убедиться в неуважении украинской делегации к СБ ООН и другим странам-членам", — добавил российский постпред.
"Безграмотное хамство"
В Госдуме также прокомментировали слова украинского дипломата о нарушении Россией Будапештского меморандума.
По его мнению, заявление Климкина о нарушении Россией Будапештского меморандума дискредитирует украинского дипломата. Депутат также напомнил главе МИД Украины, что стороны не ратифицировали соглашение, и оно не вступило в силу.
"Поэтому ссылаться на него тому, кто называет себя дипломатом, позорно", — добавил депутат.