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"Изложение легенд": Небензя ответил на обвинения Климкина в адрес России

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2101)
11:2916.12.2017
(обновлено: 11:32 16.12.2017)
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© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Северной Корее. 15 декабря 2017Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Северной Корее. 15 декабря 2017
© AP Photo / Mary Altaffer

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский постпред при ООН Василий Небензя, комментируя обвинения главы МИД Украины Павла Климкина в адрес России о нарушении Будапештского меморандума, призвал украинского дипломата рассказывать о ситуации в его стране не на каждом заседании Совбеза Организации Объединенных Наций.

Обвинения Климкина

Флаг Украины в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Накануне состоялось министерское заседание Совета Безопасности ООН по КНДР. На встрече присутствовали главы МИД пяти стран-членов Совета, а также вице-министр Южной Кореи. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе своего выступления назвал КНДР "клиентом" России, который вносит "опасный дисбаланс" в международную систему безопасности. При этом Климкин попробовал сфокусировать всеобщее внимание на проблеме "продолжающейся оккупации территории Украины страной с ядерным оружием" и "российской военной агрессии против Украины".

По мнению украинского дипломата, российские власти нарушили Будапештский меморандум и "разные зафиксированные на бумаге и не зафиксированные обязательства". Такое положение дел, как отметил Климкин, создало "атмосферу безнаказанности".

Кроме того, глава МИД Украины анонсировал "серьезную порцию" санкций против России. Однако он не уточнил, кто введет ограничительные меры и на чем основывается его заявление.

Полемика в Совбезе

После слов Климкина постпред России Небензя и глава МИД Украины вступили в полемику. В частности, российский дипломат призвал украинского коллегу в последующем выступать в рамках повестки дня в Совбезе ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Небензя ответил на заявления Климкина в СБ ООН
"Я хотел бы министру Климкину, который выступал сегодня здесь, посоветовать освещать своим присутствием те заседания Совета Безопасности, где изложение своих легенд о произошедшем и происходящем на Украине будет хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа", — сказал Небензя.

Глава МИД Украины возразил российскому постпреду, заявив, что ситуация с КНДР вызвана тем, что Россия "нарушила Будапештский меморандум и разные зафиксированные на бумаге и не зафиксированные обязательства, что создало атмосферу безнаказанности".
Небензя, в свою очередь, отметил, что не собирается вступать в "дискуссию по существу" с украинским дипломатом.

"Я рад, что сегодня в зале присутствует много народу, потому что они имели возможность воочию убедиться в неуважении украинской делегации к СБ ООН и другим странам-членам", — добавил российский постпред.

"Безграмотное хамство"

В Госдуме также прокомментировали слова украинского дипломата о нарушении Россией Будапештского меморандума.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
В Госдуме назвали заявление Климкина в СБ ООН "безграмотным хамством"
"Не удивлён, что Климкин решил встрять с очередной украинской "обидкой" на Россию при обсуждении Совбезом ООН проблематики корейского урегулирования. Безграмотное хамство вообще является единственным козырем внешней и внутренней политики нынешнего киевского режима. Чтобы не дать миру забыть о своём существовании, Порошенки и Климкины готовы на любой неуклюжий фарс в расчёте на жалость и подачки западных спонсоров", — сказал депутат Госдумы Железняк в беседе с RT.

По его мнению, заявление Климкина о нарушении Россией Будапештского меморандума дискредитирует украинского дипломата. Депутат также напомнил главе МИД Украины, что стороны не ратифицировали соглашение, и оно не вступило в силу.

"Поэтому ссылаться на него тому, кто называет себя дипломатом, позорно", — добавил депутат.

 

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