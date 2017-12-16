Нательная камера засняла, как американский полицейский провалился под лед

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Полиция округа Маком, штат Мичиган, сняла на видео свою операцию по спасению лошади, застрявшей в заледеневшем пруду. Ролик опубликован на официальной странице офиса шерифа округа.

Операция проводилась совместно с пожарными и долгое время не приносила никаких плодов: лошадь никак не получалось вытащить из воды. В какой-то момент один из полицейских, пытаясь прицепить веревку к узде, провалился под лед. Нательная камера запечатлела этот момент. Ему помогли выбраться, и он продолжил спасать животное.

В итоге лошадь удалось вытянуть на берег. С ней все в порядке, равно как и с промокшим в ледяной воде полицейским.