Украина меняет список лиц, которых ранее предложила на обмен, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинская сторона пытается поменять список удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе лиц, предложенных на обмен, сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
"Предложение по обмену поступило с украинской стороны. Это были списки, составленные Украиной… Мы согласились. А теперь украинская сторона меняет список лиц, разыскиваемых ЛНР и ДНР", — заявила Кобцева.
Представитель ЛНР пояснила, что сначала украинская сторона заявила о необходимости процессуальной очистки передаваемых лиц, далее — что часть людей не хочет возвращаться в республики, после чего потребовала очередную верификацию.
Кобцева призвала украинскую сторону провести обмен до нового года.
"Свою готовность к проведению обмена республики подтвердили. Теперь шаг остается за Украиной", — подчеркнула представитель ЛНР.