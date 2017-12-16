Силовики 24 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 24 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.