Южнокорейские СМИ обвинили КНДР в кибератаках на биржу криптовалют

ТОКИО, 16 дек — РИА Новости. Южнокорейская разведка заявила, что получила доказательства возможной причастности КНДР к краже персональной информации около 30 тысяч пользователей самой популярной в стране биржи криптовалют Bithumb.
Кроме этого, использование аналогичного программного кода было замечено и при краже криптовалюты с другой площадки — Coinis — в сентябре этого года.
Все данные были переданы в южнокорейскую прокуратуру и полицию для проведения дальнейших следственных мероприятий. Другой информации пока не сообщается.
В конце ноября 2014 года хакеры взломали компьютерную сеть Sony Pictures Entertainment, снявшую комедийный боевик "Интервью" о покушении на лидера КНДР Ким Чен Ына. К расследованию хакерской атаки присоединились ФБР и министерство нацбезопасности США. Позднее Sony Pictures отказалась от премьеры фильма, запланированной на 25 декабря того же года.
Деятельность кибергруппировки Lazarus зачастую связывают с КНДР. В частности, после атаки на Sony Pictures Entertainment руководитель ФБР Джеймс Коми заявил о связи группы Lazarus и подразделения разведывательного управления генштаба КНДР Bureau 121, якобы ответственного за проведение киберопераций.